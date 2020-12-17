Путин заявил о неизбежности разрешения конфликта на Донбассе

Конфликт на Донбассе рано или поздно будет урегулирован, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря. По его словам, разрешение вопроса зависит от властей Украины. Они объявили о намерении нен следовать Минским соглашениям и желании пересмотреть их основные пункты, сказал Путин.

Он считает, что придя к власти новые руководители Украины начинают "оглядываться" на крайние политические силы. Им не хватает "политического мужества", уверен президент России. Именно это, по его мнению, и мешает урегулировать конфликт на Донбассе уже сейчас.

При этом, Путин отметил, что президент Украины Владимир Зеленский все же договоренности, которые достигнуты в Париже - прекращение огня. Россия же будет наращивать поддержку Донбасса, заявил глава страны. Речь идет о производствах, социальных ворпосах, инфраструктуре и других сфер, уточнил Путин.