Путин посоветовал россиянам посетить Петербург

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря посоветовал россиянам посетить Петербург, отвечая на вопрос петербургского журналиста о том, когда откроют границы для поддержки туристической отрасли. Глава государства заявил, что ежегодно в другие страны летает 32 млн человек. Этот турпоток можно перенаправить в Петербург и для этого не надо открывать границы, отметил Путин.

- Очень бы хотелось, чтобы и наши граждане Российской Федерации пользовались возможностями внутреннго туризма, поддержкой со стороны государства внутреннего туризма и приезжади бы в Петербург, - сказал президент.

Он добавил, что границы закрыты не просто так - это меры предосторожности от распространения коронавируса. Как только эпидемиологическая ситуация позволит открыть границы, это сразу произойдет, заявил Путин.

Ранее администрация Петербурга сообщила о падении туристического потока в город в 2020 году. К концу года снижение может составить 70%.

Напомним, власти Петербурга ввели строгие ограничения на время новогодних праздников. Вице-губернатор города Евгения Елин призвал россиян не приезжать в Петербург на Новый год.

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