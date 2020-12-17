Беглов распорядился передать РПЦ семь квартир на Октябрьской набережной

Губернатор Петербурга Александр Беглов намерен передать Санкт-Петербургской епархии РПЦ пять квартир в доме 16, литера А по Октябрьской набережной и две квартиры в доме 20, корпус 1, литера А по той же Октябрьской набережной. Соответствующий проект постановления городского правительства был опубликован на сайте Смольного 17 декабря. Документ находится на антикоррупционной экспертизе.

Оба здания расположены рядом с Троицкой церковью. В пяти из семи указанных квартир проживают в общей сложности 18 человек. Согласно проекту плана передачи, жилищный комитет и администрация Центрального района должны предоставить им новое жилье до 1 июня 2022 года. Контроль за расселением возложен на вице-губернатора Евгения Елина.

Передать объекты решили после обращения митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия в комитет имущественных отношений.

Согласно пояснительной записке, подготовленной комитетом, всего в обоих домах расположены 22 квартиры, но 15 из них находятся в частной собственности. Также там утверждается, что здания исторически были построены на территории киновии Александро-Невской лавры в 1845-1847 годах. Один из домов использовался как настоятельный келейный корпус, второй - как братский келейный корпус. На эти обстоятельства в своем обращении указывал и митрополит Варсонофий.

Фото: gov.spb.ru

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