Владельцы петербургских офисных центров просят Беглова не повышать ставки налога на имущество

Представители крупных офисных центров и ТЦ Петербурга обратились к градоначальнику Александру Беглову и спикеру городского парламента Вячеславу Макарову с просьбой ввести мораторий на повышение ставок налога на имущество, сохранив их на текущем уровне.

Под коллективным обращением подписались руководители и управляющие ТЦ, входящих в УК "Адамант", Fort Group, ТЦ "Охта Молл", "Жемчужная Плаза" и других.

По мнению обратившихся, текущий год из-за обрушившейся на мир и Россию пандемию COVID-19 уже успел крайне негативно отразиться на экономике страны - и Петербурга, в частности. Были введены беспрецедентные ограничения, из-за которых многие представителя как малого, так и среднего бизнеса вынуждены были если не закрыться, то терпеть колоссальные убытки.

"Мы неоднократно обращались в органы государственной власти Санкт-Петербурга с просьбой о введении понижающих коэффициентов по налогу на имущество организаций. Налог на имущество в нынешних не самых простых экономических условиях является большим бременем", - отметили авторы обращения.

Повышение ставки налога на имущество организаций устанавливается с 1 января 2021 года.

Подписанты полагают, что соответствующее решение пересмотреть с учетом нынешней ситуации в экономике.

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