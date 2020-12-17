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15:13

Владельцы петербургских офисных центров просят Беглова не повышать ставки налога на имущество

фото ЗакС политика Владельцы петербургских офисных центров просят Беглова не повышать ставки налога на имущество

Представители крупных офисных центров и ТЦ Петербурга обратились к градоначальнику Александру Беглову и спикеру городского парламента Вячеславу Макарову с просьбой ввести мораторий на повышение ставок налога на имущество, сохранив их на текущем уровне.

Под коллективным обращением подписались руководители и управляющие ТЦ, входящих в УК "Адамант", Fort Group, ТЦ "Охта Молл", "Жемчужная Плаза" и других.

По мнению обратившихся, текущий год из-за обрушившейся на мир и Россию пандемию COVID-19 уже успел крайне негативно отразиться на экономике страны - и Петербурга, в частности. Были введены беспрецедентные ограничения, из-за которых многие представителя как малого, так и среднего бизнеса вынуждены были если не закрыться, то терпеть колоссальные убытки.

"Мы неоднократно обращались в органы государственной власти Санкт-Петербурга с просьбой о введении понижающих коэффициентов по налогу на имущество организаций. Налог на имущество в нынешних не самых простых экономических условиях является большим бременем", - отметили авторы обращения.

Повышение ставки налога на имущество организаций устанавливается с 1 января 2021 года.

Подписанты полагают, что соответствующее решение пересмотреть с учетом нынешней ситуации в экономике.


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