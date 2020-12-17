Путин об индексации пенсий работающим гражданам: Конечно, мы об этом думаем

Президент Владимир Путин ответил на вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам и возможности ее вернуть, заданный ему на итоговой пресс-конференции. Путин отметил, что для этого нужно одно простое условие - бюджетная обеспеченность.

"В Советском Союзе работающим пенсионерам пенсию вообще не платили",- напомнил глава государства.

По его словам, государство думает об индексациях пенсий работающим. Он выделил, не уточняя профессий, отдельные категории граждан, "которые работают на таких работах, на которые другие и не очень-то стремятся". По мнению Путина, государству самому было бы выгодно таким людям доплачивать, над чем он и пообещал поработать.

"Пенсионеры этого заслуживают, совершенно точно", - заключил президент.