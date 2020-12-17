Путин об отношениях с Западом: Мы белые и пушистые

На пресс-конференции президента России Владимира Путина журналист ВВС поинтересовался у него, считает ли он себя хоть немного ответственным за ухудшение отношений с Западом. На это глава государства заявил, что ответственность чувствует за Россию и ее народ. По сравнению с Западом же российская сторона поступает положительнее, уверен президент.

- По сравнению с вами да, так и есть - мы белые и пушистые. Потому, что мы пошли на то, чтобы освободить от определенного советского диктата те страны и народы, которые захотели развиваться самостоятельно. Мы услышали вашя заверения о том, что НАТО не будет развиваться на восток, но вы не выполнили своих общеаний, - заявил Путин.

Он также напомнил о выходе европейских стран из ряда соглашений о вооружении государств. Россия не будет просто наблюдать за этим и никак не реагировать, заверил оппонента президент.

- Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки?

При этом, Путин добавил, что Россия готова к переговорам. Проблема в том, что их никто не ведет, считает глава государства.