Путин пообещал выплатить по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 7 лет

Президент России Владимир Путин, завершая пресс-конференцию 17 декабря, сообщил, что на каждого ребенка до 7 лет включительно власти выделят по пять тысяч рублей. Решение принято после совещания с правительством и администрацией президента, заявил Путин.

- Мы договорились о том, что страна, государство, сделаем нашим детям подарок, небольшой, скромный, но тем не менее всем семьям, где есть дети до 7 лет - всем выплатим по пять тысяч рублей, - сказал глава государства.

Он напомнил, что из-за коронавируса пришлось отменить детские новогодние праздники. Поэтому глава государства, по его словам, и решил посовещаться с правительством о поддержке семей с детьми. Путин уточнил, что деньги выплатят до Нового года.