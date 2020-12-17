На пресс-конференции с Путиным поговорило рекордно малое число зарубежных журналистов

Все итоговые пресс-конференции Владимира Путина за время его пребывания на вершине власти проанализировало издание "Открытые медиа", пришедшее к заключению, что в 2020 году наименьшему количеству иностранных журналистов, а именно двум, дали возможность задать вопрос в прямом эфире.

Поговорить с Путиным удалось сотруднику BBC Стиву Розенбергу, спросившему у Путина об ответственности за обострение отношений с западными странами и упомянувшему присоединение Крыма, а также исландскому журналисту Хаукуру Хауксонну. Причем последний, спросивший президента о семейном счастье, ранее публиковался в РИА ФАН, а его организация получала кремлевский грант.

Наоборот, максимальное число журналистов-иностранцев, задававших вопрос Путину на подобных встречах, датируется 2008 годом: тогда это удалось сделать восемнадцати людям. Год назад "пробились" к микрофону восемь зарубежных медиасотрудников.