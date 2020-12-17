Невзоров придумал "самую страшную кару" для доцента Соколова

Публицист Александр Невзоров в преддверии приговора по громкому делу о жестоком убийстве Анастасии Ещенко определил, что именно, на его взгляд, станет наиболее серьезным наказанием для единственного обвиняемого, доцента Олега Соколова. По мнению Невзорова, многочисленные спикеры, желающие ученому самой тяжелой участи в виде пожизненного заключения, не понимают, что "в тюрьме несчастны все" и частный случай уравнивается этим коллективным горем. Вместо лишения свободы Невзоров, если бы его попросили желать максимального зла фигуранту дела об убийстве, пожелал бы ему, наоборот, освобождения из-под стражи.

"Судья кидает ему ключи от его квартиры… Он же жутко впечатлительный интеллигент, он в вечной истерике. И самой страшной карой для него будет снова вернуться в ту квартирку, где он пилил ножовкой невесту, почувствовать запах старой крови в воздухе, лечь в ту же кровать, где он стрелял в лицо девочке, идти по мостику, с которого он бросал расчлёненку; стать юродивым, на которого показывают все пальцем; идти мимо университета, в который он даже никогда не сможет зайти", - описал гипотетическую ситуацию публицист в авторской радиопрограмме.

По мнению Невзорова, шанс того, что на свободе доцент совершит рецидив инкриминируемого ему преступления ничтожен: "где он еще найдет такую аспирантку?".

Напомним, год назад, по версии следствия, Соколов в пьяном виде убил и расчленил бывшую студентку СПбГУ Анастасию Ещенко, с которой его связывали личные отношения, и попытался утопить в Мойке фрагменты ее тела. Суд вынесет приговор историку 25 декабря.