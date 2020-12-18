Коронавирус добрался до ещё 28,5 тысяч россиян: плюс 3757 заражённых - в Петербурге

Оперативный штаб представил обновлённую суточную статистику по количеству новых заражений граждан коронавирусом: так, за минувшие 24 часа инфекция добралась до ещё 28 552 россиян, проживающих в 85 регионах. Соответственно, общее количество заражённых на сегодняшний день составляет 2 791 220 человек.

Зарегистрировано 611 летальных исходов. Всего с начала пандемии болезнь погубила 49 762 гражданина.

Сумели побороть инфекцию при этом ещё 26 094 человек, а общее число выздоровевших достигло отметки 2 228 633.

Вновь наибольший прирост заболевших зафиксирован в Москве - 6 937, далее идут Петербург - 3 757, Московская область - 1 485, Нижегородская область - 503.