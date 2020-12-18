Суд обязал Навального выплатить зятю Мишустина 350 тысяч рублей из-за расследования ФБК

Люблинский суд Москвы частично удовлетворил иск бизнесмена, зятя премьер-министра Михаила Мишустина Александра Удодова к политику Алексею Навальному, передает "МБХ медиа".

Удодов подал в суд на Навального в июле из-за расследования ФБК, в котором говорилось о возможной связи Удодова с "делом Магнитского". Фонд обнаружил, что в декабре 2009 года бизнесмен купил недвижимость в доме № 20 по Пайн-стрит на Манхэттене в Нью-Йорке. Это почти совпало с периодом, когда в том же доме была приобретена другая недвижимость, позднее арестованная в рамках дела о налоговых махинациях и отмывании денег, которым занимался юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. Американская сторона была уверена, что деньги, о хищении которых говорил юрист, отмыли структуры, связанные с Prevezon Holding – фирмой, подведомственной сыну бывшего вице-президента РЖД Денису Кацыву, в том числе путём приобретения элитной недвижимости.

Удодов требовал признать расследование порочащим честь и достоинство и взыскать с Навального полмиллиона рублей. Суд удовлетворил его иск, уменьшив сумму до 350 тысяч.