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12:13

К уборке выпавшего в Петербурге снега привлекли свыше 900 единиц техники

фото ЗакС политика К уборке выпавшего в Петербурге снега привлекли свыше 900 единиц техники

Убирать петербургские улицы и дворы от выпавших осадков выехали свыше 900 снегоуборочных машин, известили в городском комитете по благоустройству.

"Сегодня с утра в городе пошёл слабый снег. О том, что выпадут осадки, мы были оповещены заранее, и ночью в качестве превентивных мер поверхности тротуаров и дорожных частей, где это необходимо, были обработаны солевыми растворами и пескосоляной смесью. Данные процедуры проводятся, чтобы не допустить появление наледи на тротуарах и особенно на дорогах", - уточнили детали процесса в Смольном.

Сейчас подведомственные комитету предприятия активно очищают улицы и доставляют собранный снег на снегоплавильные пункты. Из-за того, что температура воздуха опустилась ниже нуля, тротуары и проезжую часть обрабатывают реагентами.

К работам привлечены 918 машин и 1217 дворников.

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