Сестра премьера Мишустина развелась с мужем после выхода расследования об отмывании им денег

Сестра российского премьера Михаила Мишустина Наталья Стенина разорвала узы брака со своим супругом, бизнесменом Александром Удодовым, делится "Интерфакс".

Официально развод зарегистрировали сегодня, 18 декабря. Однако, как уточнил собеседник агентства, заявление якобы было подано ещё месяц назад.

Факт расторжения брачных уз подтвердил сам Удодов.

Несколькими днями ранее, 16 декабря, "Открытые медиа" известили о том, что, по имеющейся у них информации, полиция Германии расследует дело об отмывании средств, возбужденное в отношении экс-зятя Мишустина.

Процесс связан с делом Сергея Данилочкина о крупном хищении НДС. В РФ это дело возбудили ещё в 2010 году. Как полагают в СК, в период с 2009 по 2010 годы мошенники подали декларации от имени 11 фейковых компаний, похитив из бюджета свыше 5 млрд рублей.



Немецкие следователи связали подозрительно крупные переводы на счета офшорных фирм Удодова именно с делом о хищении НДС. Среди прочего, их внимание привлекли вкладываемые в развитие грузовых терминалов в немецком аэропорту Хан инвестиции, спонсирование стройки дата-центра под Зеленоградом и приобретение элитной недвижимости в Москве (две квартиры в центре оформлены на детей Мишустина).

Немцы не смогли понять экономическую обоснованность соответствующих переводов и решили, что операции весьма похожи на отмывание денег. В 2013 году против Удодова и одного из управляющих директоров VG Cargo в Германии возбудили уголовное дело.