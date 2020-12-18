Смольный: "Антивирусные" рейды идут по нарастающей

Петербургские правоохранители и чиновники Смольного в ходе последней "антиковидной" проверки соблюдения установленных Роспотребнадзором требований не выявили практически никаких нарушений, уведомил замглавы комитета по промышленности и торговле Александр Ситов.

"Рейды идут по нарастающей. Вчерашний практически не выявил нарушений во всех районах, за исключением Центрального. В целом количество нарушений за месяц сократилось с 37% до 14%. Это дневные нарушения, которые мы находим у предпринимательского сообщества ", - цитирует заявление Ситова "Деловой Петербург".

Кроме того, чиновник отметил, что на прошлой неделе был замечен ряд информационных вбросов о том, что в городе на Неве якобы ожидается смягчение введённых ограничений.

Добавим, ранее сегодня зампред комитета по здравоохранению Андрей Сарана известил, что городские COVID-стационары работают на пределе возможностей, а от коечного фонда осталось всего 4%.