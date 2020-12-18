В МВД анонсировали создание киберполиции

Замминистра МВД Игорь Зубов в интервью проекту "Лично – детям" заявил, что глава министерства Владимир Колокольцев уже принял решение о создании киберполиции.

"Мы сегодня можем говорить о феномене влияния на массовое сознание молодежи в плане изменения ее поведения в деструктивную сторону", - заявил Зубов, анонсируя новую структуру в органах внутренних дел. По мнению замминистра МВД, эта часть работы "требует очень серьезного внимания".

Зубов отметил, что создание киберполиции – это "вопрос не одного дня", и потребует много времени, денег, техники и работы над квалификации сотрудников.

Тем временем в Петербурге прокуратура уже начала по-своему бороться с контентом, который, по ее мнению, следовало бы запретить на территории России. В Колпинский суд поступили иски с требованием запретить такие известные аниме-сериалы, как "Наруто", "Эльфийская песнь", "Тетрадь смерти", а также одну из песен рэпера Моргенштерна.