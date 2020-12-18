Бывший глава Красного Села не смог вернуть мандат через суд и попытается через Путина

Красносельский районный суд отклонил иск экс-депутата Красного Села 73-летнего Николая Колошинского к местному совету, сообщила 18 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга. Колошинский требовал вернуть ему полномочия, которых его лишили коллеги после получения письма из Смольного, в котором губернатор Александр Беглов указал на существенные ошибки в декларации муниципала о доходах за 2019 год.

Истец рассказал ЗАКС.Ру, что судебное заседание состоялось еще в понедельник, 14 декабря и прошло одним днем. Он утверждает, что были отклонены три его ходатайств, в том числе о вызове свидетелей, в присутствии которых составлялась декларация.

Колошинский в разное время возглавлял Красное Село, был заместителем главы муниципалитета и руководил местной администрации. Он избирался в разные созывы совета сначала от "Единой России", затем самовыдвиженцем. По словам экс-депутата, ЕР он покинул в 2014 году, в последние два года возобновил свое членство, но активного участия в партийной жизни не принимал. В нынешнем созыве вместе с группой единомышленников Колошинский противостоял и.о. главы Красного Села, единороссу Евгению Марееву. Несколько месяцев "группа Колошинского" срывала кворум, не позволяя Марееву переизбраться главой на новый срок. "Забастовщики" утверждали, что хотят видеть на этой должности нового человека.

Совет Красного Села лишил Колошинского мандата 13 ноября, получив предписание губернатора Александра Беглова. Согласно информации от главы города, в сведениях о доходах мундепа за 2020 год были допущены существенные ошибки. Подробную информацию до совета не довели из-за защиты персональных данных.

На суде выяснилось, что в Смольном Колошинского уличили в представлении неполных или недостоверных сведений сразу по нескольким разделам своей декларации. В том числе по сведениям о доходах, как своих, так и супруги, сведениям об имуществе, в том числе находящемся в пользовании, и информации о банковских счетах. Истец согласился только с тем, что не указал доход в размере 26 585 рублей в форме компенсации расходов по жилищно-коммунальным услугам. Он объяснил ЗАКС.Ру, что не посчитал эту сумму частью дохода и в любом случае уверен, что это нарушение незначительно.

Все остальные претензии Колошинский отрицает. Он утверждает, что его декларацию могли подменить.

- У моего принтера есть маленькие погрешности. Он на листках печатает четыре-пять точек. Когда в комитете территориального развития я взял наши декларации, то увидел, что на моей точки есть, а на декларации жены - нет. А самое главное - три листа из ее декларации оказались в моей, - заявил истец.

Он отметил, что много лет декларировал одно и то же имущество и никаких претензий к нему ранее не возникало. Оставшийся без мандата муниципальный ветеран уже написал Владимиру Путину и опубликовал открытое письмо губернатору Беглову. В ближайшее время он намерен подать апелляцию в Горсуд.

- Меня очень беспокоит моя честь. Я всю жизнь честно прожил, никогда не воровал, никого не обманывал, старался помогать людям. И вот из меня делают такого преступника. Я на всю Россию шум подниму, - пообещал бывший глава муниципалитета.

Депутат Красного Села от "Единой России" Николая Коломиец рассказал ЗАКС.Ру, что к его декларации у комитета территориального развития Смольного тоже были замечания, однако после их устранения вопросы снялись. Мундеп полагает, что также в свое время мог сделать и Колошинский.

- Насколько я знаю этого человека, он не всегда бывает самокритичен. Может быть он уверовал в безнаказанность? Самонадеянности в этом вопросе быть не должно, - заявил Коломиец.

Высказывания о возможном подлоге документов мундеп комментировать не стал, сказав только: "Я не следователь".

Ранее после обращений губернатора полномочий муниципальных депутатов лишились оппозиционеры Анна Каруличева из МО "Нарвский округ", Вера Морозова из "Малая Охта" и Светлана Уткина из МО "Финляндский округ". Все они остались без мандатов из-за претензий Смольного к достоверности их деклараций о доходах. Вице-губернатор Александр Бельский, комментируя эту ситуацию в Заксобрании, рекомендовал лишенным полномочий мундепам обращаться в суд, если они уверены в своей правоте.

Сергей Еремеев

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