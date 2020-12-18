Суд в Петербурге заблокировал сайты, продававшие справки об отрицательном тесте на коронавирус

Петродворцовый суд Петербурга по иску прокурора Ломоносовского района Ленобласти постановил заблокировать сайты, которые в том числе продавали справки об отсутствии коронавируса у граждан без проведения соответствующих тестов, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

В иске прокурор просил признать запрещенной информацию сайтов о продаже медсправок, заключений, результатов анализов за один день и задним числом. Для покупки таких справок не требовалось личное посещение медучреждений, осмотра и обследования врачами, как и проведение анализов. В числе прочего на этих сайтах предлагалось купить справки об отсутствии коронавируса без надлежащего забора биоматериала и обследования лица.

В Петербурге уже продолжительное время ежедневно регистрируется более чем 3 тысячи новых случаев заболевания каждый день. За последние сутки выявлено еще 3,7 тысяч заболевших, всего, по данным оперштаба, коронавирусом болеют 74,8 тысяч петербуржцев прямо сейчас. В городе остались свободны лишь 4% коек для пациентов с COVID-19.