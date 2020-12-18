18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:03

Смольный установил тарифы на водоснабжение в 2021 году

фото ЗакС политика Смольный установил тарифы на водоснабжение в 2021 году

В Смольном определились с будущими тарифами на водоснабжение и водоотведение для ГУП "Водоканал Петербурга", известили в пресс-службе петербургского комитета по тарифам.

"Работа по исключению неэффективных затрат ГУП "Водоканал" позволила установить тарифы с 1 июля 2021 года с рекордным темпом роста - 1,8% для группы "Население" и 1,5% в отношении остальных групп потребителей", - указано в сообщении комитета.

Как уточнили в Смольном, данные показатели ниже роста, произошедшего в 2020 году.

Напомним, с 1 июля 2020 года тарифы на питьевую воду и водоотведение составляли 33,12 рублей за кубический метр. Для других потребителей он составляет 37,19 рублей за м3, водоотведение - 43,58 рублей за м3.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

17:55 Госдума одобрила законопроект о штрафах за нарушение закона о суверенном интернете

17:39 Подходы к Цимбалинскому путепроводу реконструируют за 23 млн рублей

14:54 В МВД анонсировали создание киберполиции

14:28 Новогоднюю ёлку у администрации Фрунзенского района украсили карикатурами на Серова

12:51 Сестра премьера Мишустина развелась с мужем после выхода расследования об отмывании им денег

12:13 К уборке выпавшего в Петербурге снега привлекли свыше 900 единиц техники

12:08 Прокуратура добивается запрета в России аниме "Тетради смерти" и песни Моргенштерна

11:34 Неизвестные попытались взломать аккаунты авторов расследования о зяте Путина

11:16 Суд обязал Навального выплатить зятю Мишустина 350 тысяч рублей из-за расследования ФБК

17 декабря, 16:48 ЕСПЧ принял жалобу карельчанки, осужденной за комментарий о теракте в УФСБ Архангельска


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:02 Беглов выступит "помощником Деда Мороза" и подарит детям брюки, рубашку и краски

17:55 Госдума одобрила законопроект о штрафах за нарушение закона о суверенном интернете

17:39 Подходы к Цимбалинскому путепроводу реконструируют за 23 млн рублей

17:22 Муниципал: Суд не нашел оснований для роспуска совета МО "Ульянка"

17:20 Суд согласился отпустить фигуранта "московского дела" Подкопаева по УДО

17:03 Смольный установил тарифы на водоснабжение в 2021 году

16:33 "Двусторонняя пневмония и высокая температура": Глава Псковской области слёг с COVID-19

16:13 COVID-19 унёс жизнь второго депутата Госдумы: от инфекции скончался коммунист Валентин Шурчанов

16:00 Муниципал: В МО "Ланское" ушли от ответов на вопрос об увольнении главы местной администрации

15:51 Песков объяснил слова Путина о "долгой работе" Сафронова у Рогозина докладом следствия

15:18 Суд в Петербурге заблокировал сайты, продававшие справки об отрицательном тесте на коронавирус

15:00 Муниципал: Бывший глава Красного Села не смог вернуть мандат через суд и попытается через Путина

14:57 Песков: Отдельной вакцины от COVID-19 для Путина не существует

14:54 В МВД анонсировали создание киберполиции

14:36 Депутат Соловьев объяснил свои слова о "разрешении" не носить маску

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru