Смольный установил тарифы на водоснабжение в 2021 году

В Смольном определились с будущими тарифами на водоснабжение и водоотведение для ГУП "Водоканал Петербурга", известили в пресс-службе петербургского комитета по тарифам.

"Работа по исключению неэффективных затрат ГУП "Водоканал" позволила установить тарифы с 1 июля 2021 года с рекордным темпом роста - 1,8% для группы "Население" и 1,5% в отношении остальных групп потребителей", - указано в сообщении комитета.

Как уточнили в Смольном, данные показатели ниже роста, произошедшего в 2020 году.

Напомним, с 1 июля 2020 года тарифы на питьевую воду и водоотведение составляли 33,12 рублей за кубический метр. Для других потребителей он составляет 37,19 рублей за м3, водоотведение - 43,58 рублей за м3.