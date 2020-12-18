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18:02

Беглов выступит "помощником Деда Мороза" и подарит детям брюки, рубашку и краски

фото ЗакС политика Беглов выступит "помощником Деда Мороза" и подарит детям брюки, рубашку и краски

Петербургский градоначальник Александр Беглов поучаствовал в благотворительной акции "Дерево желаний": сняв с развешенных на установленной в Смольном ёлке три случайных пожеланий детей, управленец пообещал выполнить всё написанное в конвертах, известили в пресс-службе горадминистрации.

На ёлке висят пожелания детей из центров социальной помощи.

В руки к Беглову попали следующие "хотелки" ребят: 10-летняя Малика попросила интерактивную игру, 7-летний Владислав хочет получить на Новый год туфли, брюки и белую рубашку для школы, 10-летняя Зоя, в свою очередь, была бы не против набора кистей и красок для рисования.

"Как помощник Деда Мороза, я передам ему эти желания, которые он обязательно исполнит", - пообещал Беглов.

Дети, отметил городской глава, не всегда просят у Деда Мороза гаджеты: например, один из будущих выпускников хотел бы испытать удачу на будущем ЕГЭ, а онкобольной ребёнок просто пожелал всем здоровья.

"Дерево желания" - ежегодно проводимая Смольным акция; поучаствовать в качестве меценатов в ней может любой желающий.


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