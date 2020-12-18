Экс-замдиректора Росгвардии Милейко арестовали по делу о махинациях с обмундированием

Московский гарнизонный военный суд арестовал на месяц бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко по обвинению в мошенничестве на закупках обмундирования, передает ТАСС.

Ранее Милейко было предъявлено обвинение в организации мошенничества в особо крупном размере. Сообщалось, что дело связано с контрактами на закупку обмундирования в 2017-2019 годах. По версии следствия, в закупках были завышены цены на парадные пояса, тельняшки и перчатки на 100-400 рублей. Сумму ущерба оценили примерно в 676 млн рублей.

В октябре Милейко задерживали по другому делу о мошенничестве. Следователи полагают, что его жена в 2012 году получила помещение в доме для военных по необоснованно заниженной цене и открыла там парикмахерскую. Милейко тогда отпустили под обязательство о явке.