Беглов распространил "детские" выплаты в Петербурге на лиц без определенного места жительства

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, согласно которому ежемесячные выплаты на ребенка распространится на лиц без определенного места жительства, сообщили в Смольном.

Теперь бездомные смогут получить выплаты на ребенка 3-7 лет включительно, если семья получает в среднем на человек меньше прожиточного минимума. Выплата составит 50% величины прожиточного минимума на детей, установленной в Петербурге за второй квартал предшествующего обращения года. В расчете за второй квартал 2019 года сумма составит 11176,20 рублей для детей. По данным Смольного, в Петербурге в качестве лиц без определенного места жительства зарегистрировано 110 детей от 3 до 7 лет.

Также закон объединяет категории инвалидов, имеющих право на пособие. Теперь на них могут претендовать "инвалиды с детства II группы, не имеющие трудоспособных супругов, родителей и совершеннолетних детей".

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