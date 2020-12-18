18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

19:52

Лисовец: Хочется надеяться, что Петербург выходит на некое плато по коронавирусу

фото ЗакС политика Лисовец: Хочется надеяться, что Петербург выходит на некое плато по коронавирусу

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил, что Петербург все же выходит на плато по коронавирусу.

Лисовец утверждает, что лаборатории еще не вышли на свой максимум, и пару недель назад, когда количество новых заражений было меньше, количество тестов было таким же.

"Хочется надеяться, что мы можем вести речь о выходе города на некое плато, но время покажет. Пока по уровню госпитализации мы видим, что по сравнению с прошлой неделей рост госпитализированных взрослых пациентов продолжается", - сказал Лисовец.

Днем 18 декабря в ходе брифинга заместитель Лисовца Андрей Сарана заявил, что стационары Петербурга работают на пределе, осталось лишь 4% свободных коек для пациентов с коронавирусом. Также Сарана связывал ровное количество новых случаев заражения каждый день – по 3,7 тысяч человек - с тем, что лаборатории, работающие с тестами на инфекцию, исчерпали свою пропускную способность.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:50 "На койку ляжет тот, кому нужен стационар": Главврач Боткинской - о дефиците COVID-мест

16:33 "Двусторонняя пневмония и высокая температура": Глава Псковской области слёг с COVID-19

16:13 COVID-19 унёс жизнь второго депутата Госдумы: от инфекции скончался коммунист Валентин Шурчанов

15:18 Суд в Петербурге заблокировал сайты, продававшие справки об отрицательном тесте на коронавирус

14:57 Песков: Отдельной вакцины от COVID-19 для Путина не существует

14:36 Депутат Соловьев объяснил свои слова о "разрешении" не носить маску

13:28 В Смольном опровергли сообщения о планах ввести в Петербурге локдаун из-за коронавируса

13:21 Смольный: "Антивирусные" рейды идут по нарастающей

12:49 В Петербурге осталось лишь 4% свободных коек для пациентов с коронавирусом

11:40 Коронавирус добрался до ещё 28,5 тысяч россиян: плюс 3757 заражённых - в Петербурге


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:56 Макаров дал старт акции "Елка желаний"

20:50 Беглов отсрочил запрет на продажу алкоголя в маленьких барах Петербурга до 2022 года

20:18 Фигурант "московского дела" Подкопаев вышел на свободу

19:52 Лисовец: Хочется надеяться, что Петербург выходит на некое плато по коронавирусу

19:31 Беглов распространил "детские" выплаты в Петербурге на лиц без определенного места жительства

18:59 Рогозин сообщил о выводе 28 спутников связи OneWeb, запущенных с космодрома Восточный

18:50 "На койку ляжет тот, кому нужен стационар": Главврач Боткинской - о дефиците COVID-мест

18:30 Экс-замдиректора Росгвардии Милейко арестовали по делу о махинациях с обмундированием

18:02 Беглов выступит "помощником Деда Мороза" и подарит детям брюки, рубашку и краски

17:55 Госдума одобрила законопроект о штрафах за нарушение закона о суверенном интернете

17:39 Подходы к Цимбалинскому путепроводу реконструируют за 23 млн рублей

17:22 Муниципал: Суд не нашел оснований для роспуска совета МО "Ульянка"

17:20 Суд согласился отпустить фигуранта "московского дела" Подкопаева по УДО

17:03 Смольный установил тарифы на водоснабжение в 2021 году

16:33 "Двусторонняя пневмония и высокая температура": Глава Псковской области слёг с COVID-19

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru