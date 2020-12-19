В России выявили еще 28 тысяч зараженных коронавирусом, в Петербурге - снова 3,7 тысяч

В России за последние сутки зафиксировано 28 209 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Всего сейчас, по данным штаба, коронавирусной инфекцией болеют 514 340 россиян. Общее число случаев заболевания за время эпидемии возросло до 2 819 429. Умерли от болезни, по официальным данным, 50 347 россиян, 585 летальных исходов добавлены в статистику за последний день.

В Петербурге количество выявленных случаев остается стабильным: на этот раз за сутки зафиксировано 3 754 новых пациентов с коронавирусом. Лечение проходят 75 481 петербуржец, начиная с марта, в городе выявлено 197 054 заболевших. Умерли, по данным штаба, 6 767 горожан, 75 случаев смерти внесены в данные за последний день.

В соседней Ленобласти выявлен 231 случай заражения. Всего известно о 21 092 заболевших жителей региона, из которых 1 910 болеют прямо сейчас.

Москва остается лидером по числу заражений: там за сутки заболели еще 6 459 человек. В Подмосковье прибавилось 3 754 заболевших.