США решили закрыть два последних генконсульства в России

Госсекретарь США Майкл Помпео объявил о решении закрыть американское генконсульство во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге, передает ТАСС.

По словам представителя Госдепартамента, такое решение принято для оптимизации работы дипмиссии США в России. Он подчеркнул, что "никаких действий, связанных с российскими генконсульствами в США, не планируется".

Незадолго до этого о планах закрыть генконсульства США в двух российских городах писал "Коммерсантъ". Вскоре после этого агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США уведомила Конгресс о подготовке к закрытию консульства во Владивостоке и временной приостановке работы – в Екатеринбурге. Источники агентства связывали такое решение с действиями российских властей в 2017 году, когда была сокращена численность сотрудников американской дипмиссии в России.

Теперь единственным представительством США на территории России, которое продолжит работу, пока будет посольство в Москве.