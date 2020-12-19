Песков о реакции Запада на вакцину "Спутник V": Это конкуренция, не всегда добросовестная

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в фильме "Опасный вирус. Первый год", показанном на телеканале "Россия 1", заявил, что западные страны неоднозначно восприняли новости о регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за конкуренции.

"То, что институту Гамалеи удалось использовать ранние наработки для того, чтобы быстро выйти на это вот решение по "Спутнику V", это, конечно, представляло угрозу с точки зрения конкуренции для крупнейших производителей. Если коротко ответить - все очень просто: это конкуренция, не всегда добросовестная", - приводит слова Пескова "Интерфакс".

По мнению Пескова, Россия "в целом на Западе не в моде". "Не потому, что она плохая, а потому, что она слишком хорошая становится. Все это – конкуренция", - убежден представитель Кремля.

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована еще в августе, однако клинические испытания пока продолжаются. В октябре была зарегистрирована еще одна вакцина – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор", исследования по которой тоже еще не завершены.