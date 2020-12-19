Смольный выделил почти 40 млн рублей из резервов на закупку пульсоксиметров для скорых

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении 39,9 млн рублей из резервного фонда городского правительства на приобретение пульсоксиметров для сотрудников скорой помощи, сообщили в Смольном.

Пульсоксиметры нужны для измерения уровня насыщения капиллярной крови кислородом у пациентов с коронавирусом или подозрением на него. Уровень насыщенности крови кислородом может стать основанием для госпитализации.

Решение выделить деньги из резервного фонда было принято на совещании по ситуации с эпидемией коронавируса в Петербурге. Средства передадут Городской станции скорой медицинской помощи.

На 19 декабря в Петербурге коронавирусом, по данным штаба, заражены почти 75,5 тысяч горожан. Каждый день в городе стабильно выявляется по 3,7 тысячи новых зараженных.

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