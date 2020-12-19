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14:50

Смольный выделил почти 40 млн рублей из резервов на закупку пульсоксиметров для скорых

фото ЗакС политика Смольный выделил почти 40 млн рублей из резервов на закупку пульсоксиметров для скорых

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении 39,9 млн рублей из резервного фонда городского правительства на приобретение пульсоксиметров для сотрудников скорой помощи, сообщили в Смольном.

Пульсоксиметры нужны для измерения уровня насыщения капиллярной крови кислородом у пациентов с коронавирусом или подозрением на него. Уровень насыщенности крови кислородом может стать основанием для госпитализации.

Решение выделить деньги из резервного фонда было принято на совещании по ситуации с эпидемией коронавируса в Петербурге. Средства передадут Городской станции скорой медицинской помощи.  

На 19 декабря в Петербурге коронавирусом, по данным штаба, заражены почти 75,5 тысяч горожан. Каждый день в городе стабильно выявляется по 3,7 тысячи новых зараженных.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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