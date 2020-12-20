Почти у 29 тысяч россиян за сутки выявили COVID-19, в Петербурге – 3759 случаев

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 28 948 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончался 511, а сумели поправиться 20 915 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 7263 новых больных, в Петербурге – 3759, в Подмосковье – 1539. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге выздоровело 2326 человек и скончалось 73.

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, пропуская вперед США, Бразилию и Индию.