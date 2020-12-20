К созданию дизайн-кода Мурманска региональные власти хотят привлечь Артемия Лебедева

Правительство Мурманской области заинтересовалось услугами известного дизайнера Артемия Лебедева. Именно он и его команда, по мнению губернатора Андрея Чибиса, способны улучшить облик и имидж столицы региона. Один раз, вспомнил чиновник, у них неплохо получилось поработать в Кировске.

"Сейчас у команды есть шанс создать мастер-план кампуса МГТУ (Мурманский государственный технический университет), а также дизайн-код для столицы Арктики. Планируем начать с нескольких центральных улиц", - рассказал Чибис в Instagram.

Пока окончательных договоренностей обе стороны не достигли, но администрация области намерена решить этот вопрос уже в ближайшие десять дней.

Помимо своей основной своей работы Лебедев известен своей общественно-политической активностью. В этом качестве он запомнился в 2020 году участием в агитационном ролике за поправки в Конституцию и быстро наступившим разочарованием в собственном поступке.