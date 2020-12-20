Удальцова раздражает, что Путина не спрашивают о гонениях на левых политиков

Координатор "Левого Фронта" Сергей Удальцов оценил четырехчасовую ежегодную пресс-конференцию главы государства Владимира Путина, сочтя ее скучной и найдя в ней один главный посыл. Прежде всего, считает политик, россиянам дали понять, что с экономикой по-прежнему большие проблемы и лучше не станет, но многим странам повезло еще меньше, поэтому "наденьте маску, уколитесь вакциной и утешайтесь тем, что где-то еще хуже". Дополнительным неприятным моментом для него стали немногочисленные вопросы, касающиеся политических гонений на россиян: проблемы левого лагеря были обойдены стороной.

"Оппозиционные журналисты были однобокой ориентации, спрашивали только про "своих" — про Сафронова, Навального и т. д. А то, что самым беспредельным образом преследуют патриотов Грудинина и Левченко, арестовали Платошкина и Шендакова — никто из журналистов не вспомнил. Кругом двойные стандарты, и это очень раздражает. Многие оппозиционеры говорят о солидарности, так давайте хотя бы в информационном плане поддерживать друг друга", - говорится в тексте статьи Удальцова на портале "Свободная пресса".

Это соответствует общей и давно известной позиции "Левого фронта" относительно российского руководства при Путине. Движение считает нынешнюю власть неолиберальной и не видит большой разницы между ней и либерально-демократическим лагерем оппозиции.