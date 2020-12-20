Политолог Рогов: Путин не пытается быть убедительным для тех, кто информирован

Политолог Кирилл Рогов представил свой анализ прошедшей 17 декабря итоговой пресс-конференции президента Владимира Путина, ставшей самой длинной в истории этого мероприятия. По его мнению, пренебрежительное отношение Путина к целому набору резонансных журналистских расследований последнего времени, прямо или косвенно его касающихся, представляет собой и единственно возможную, и вместе с тем достаточно эффективную тактику - исходя из стоящих перед президентом задач.

"Путин не общается, не старается быть убедительным в глазах тех, кто разбирается в вопросе, кто информирован, у него есть своя аудитория, в глазах которой он должен быть убедителен. Идеальная его аудитория находится в состоянии такой продолжающейся холодной войны с США и Западом и интерпретирует все сквозь призму этой войны. И тогда у нее все становится на свои места: те всегда врут, наши всегда герои, у нас, конечно, много бардака, но нам нужно противостоять, иначе те сожрут с потрохами", - рассудил он в интервью "МБХ Медиа".

Отдельного внимания эксперта удостоились неточности, регулярно проявляющиеся в высказываниях Путина относительно дела журналиста Ивана Сафронова, преследуемого по обвинению в государственной измене. Дело тут не в забывчивости и не в плохой подготовке, а также не стоит, уверен Рогов, искать каких-то сигналов судам и следствию, когда президент называет подследственного человека то подсудимым, то осужденным.

"Путин не ошибается, он прекрасно осведомлен о ходе дела, основной картинке и о проблемах с этой картинкой, но ему все это неважно, ему важно опять-таки создать ясную, целостную и однозначную картинку в голове у своих идеальных слушателей, которые сидят перед телевизором", - заключил политолог.