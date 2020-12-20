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15:45

Главой петербургского отделения КПРФ избрали 38-летнего Романа Кононенко

фото ЗакС политика Главой петербургского отделения КПРФ избрали 38-летнего Романа Кононенко

В Петербурге накануне вечером состоялась конференция регионального отделения КПРФ. Как сообщили ЗАКС.Ру в партии, по итогам встречи ячейку возглавил Роман Кононенко. На этом посту он сменил депутата петербургского ЗакСа, лидера фракции Ольгу Ходунову.

На коммунистических сайтах Кононенко позиционируется как секретарь ЛКСМ (Ленинского комсомола). Постоянным местом работы нового главы петербургского отделения партии, согласно его профилю "ВКонтакте", следует считать Мариинский дворец. По образованию он журналист, а в ряды системных коммунистов вступил самом начале 2000-х годов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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