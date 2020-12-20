Со следующей недели в Петербурге стартует вакцинация соцработников

Петербургский межведомственный совет по борьбе с коронавирусом сообщил последнюю информацию о вакцинации граждан отечественной вакциной. Привились пока главныи образом врачи и сотрудники медучреждений. По состоянию на 20 декабря это сделали 674 человека, причем 179 из них прошли весь цикл процедур и привились полностью. С понедельника, 21 декабря, массовая вакцинация ожидает социальных работников, тогда как "очередь" педагогов наступила 18 числа.

Отмечается, что на минувшей неделе был поставлен рекорд по числу госпитализаций за все время пандемии - 6136 за семь дней. При этои более тяжелой выдалась первая половина недели.

"Определенную роль играет возросшая заболеваемость среди детей, которая достигла пиковых значений в конце ноября - начале декабря", - гласит сообщение.

Обещанные ранее губернатором бесплатные лекарства от коронавируса на сегодняшний день получили свыше 33 тысяч петербуржцев, лечащихся амбулаторно. В свою очередь, для нуждающихся в стационарном лечении свободными остались только 27 подходящих коек, тогда как 10504 койки заняты.