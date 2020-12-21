Свыше 20 стран ограничили авиасообщение из-за нового штамма коронавируса

Более 20 стран установили ограничения на авиаперелёты после того, как в Великобритании и некоторых государствах Европы был обнаружен новый, мутировавший, штамм COVID-19, информирует "Би-би-си".

Полёты в "туманный Альбион" прервали Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Германия, Израиль, Иран, Ирландия, Италия, Канада, Колумбия, Кувейт, Латвия, Литва, Марокко, Нидерланды, Румыния, Турция, Хорватия, Финляндия, Франция, Чили, Чехия, Швейцария, Эстония. Собирается присоединиться к перечню и Швеция.

Россия пока не прерывала сообщение с Британией. В оперштабе известили, что держат ситуацию "на контроле".

О том, что в Англии был выявлен новый, более заразный, штамм коронавируса, 14 декабя сообщил глава местного минздрава Мэтт Хэнкок.