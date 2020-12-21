Петербургу необходимо около 100 млрд рублей на развитие дорог в новых кварталах

Порядка 98 млрд рублей требуется Северной столице для того, чтобы развить дорожную сеть в новых городских кварталах, рассказал гендиректор Центра транспортного планирования Петербурга Рубен Тертерян.

Он отметил, что на протяжении последних 10 лет девелоперы активно застраивают окраины районов, однако транспортная инфраструктура просто не успевает их догнать.

"Мы подсчитали, что необходимо построить порядка 370 км дорожной сети в тех кварталах, которые уже застроены. На это нужно около 98 млрд рублей", - сообщил Тертерян в интервью "Деловому Петербургу".

В городе на Неве на сегодняшний день насчитывается около 17 зон, чувствующие "колоссальный недостаток инфраструктуры".

"По ним разработаны планы мероприятий, работа ведётся, но, на данный момент для полной реализации задуманного не хватает финансирования", - заключил Тертерян.