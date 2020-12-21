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Поправки в Конституцию

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11:59

Поправка Боярского и Хинштейна обяжет соцсети выявлять и блокировать запрещенный контент

фото ЗакС политика Поправка Боярского и Хинштейна обяжет соцсети выявлять и блокировать запрещенный контент

Единороссы Сергей Боярский и Александр Хинштейн разработали поправку к законопроекту 2017 года, направленную на регулирование соцсетей. Ее разъясняет агентство ТАСС, имеющее в распоряжении полный текст. Во-первых, в случае ее принятия, страницы в социальных сетях с посещаемостью более полумиллиона человек в день, содержащие признаки детской порнографии, рекламу запрещенных для детей товаров и услуг, информацию о способах совершения суицида и изготовления (приобретения) наркотиков, должны будут выявляться администрацией той или иной соцсети. От нее также потребуется либо самостоятельно блокировать этот контент, либо обращаться за этим в Роскомнадзор.

Во-вторых, такой же механизм выявления и блокировки запрещенного контента коснется аккаунтов с политическим содержанием. Депутаты хотят ограничить доступ к тем страницам, на которых публикуются неуважительные и неприличные высказывания в адрес органов действующей государственной власти и новой Конституции, а также призывы к участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Поправка Боярского-Хинштейна также предусматривает признание любого сайта, "который предназначен и (или) используется его пользователями для предоставления и (или) распространения посредством созданных ими персональных страниц информации", с посещаемостью свыше полумиллиона пользоватей в день социальной сетью и внесение ее в соответствующий реестр Роскомнадзора.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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