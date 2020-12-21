Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский заразился COVID-19

Петербургский парламентарий Борис Вишневский известил у себя в соцсетях, что получил положительный тест на коронавирус.

Депутат пояснил, что чувствует себя хорошо, температуры и каких-либо характерных для инфекции симптомов у него пока нет.

"С врачами на связи, все нужные лекарства принимаю. Естественно, сижу дома. Завтра поеду на КТ и анализы крови. Говорят, что на астматиков (вроде меня) этот поганый вирус действует слабее - мы умеем себя контролировать и за собой следить, и организм умеет сопротивляться действию этого вируса. К сожалению, подцепить это можно где угодно, заболевают даже те, кто практически не выходит из дома", - пожелал подписчикам Вишневский.

Поделившись новостью, "яблочник" пожелал своим подписчикам и горожанам здоровья, призвав их быть бдительнее.

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