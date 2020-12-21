Эргашев рассказал о пополнении коечного фонда в Петербурге

Петербургский вице-губернатор Олег Эргашев поведал о планах по расширению коечного фонда в городе: так, в ближайшее время в ряде федеральных медучреждений для пациентов с COVID-19 станут доступны 210 мест, также открывается новый корпус Госпиталя для ветеранов войн и ещё три корпуса в "Ленэкспо" для среднетяжелых пациентов.

На территории выставочного комплекса появятся дополнительные 474 койки для заболевших. Также до конца года продолжат функционировать 1, 2 и 3-й корпуса общей вместимостью до 1,5 тысячи коек.

Кроме того, в совокупности 210 мест организуют в центре им. Алмазова и Первом меде.

Новый корпус Госпиталя для ветеранов войн откроет свои двери для пациентов 25 декабря: медучреждение рассчитано на 402 человек.

На сегодняшний день в городе для COVID-больных доступно 11 151 место.

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