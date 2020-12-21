Навальный позвонил герою расследования о своем отравлении, прикинувшись помощником Патрушева

Политик Алексей Навальный, расследование об отравлении которого стало хитом YouTube на прошлой неделе, за несколько часов до выхода популярного ролика позвонил одному из его героев, представившись помощником главы Совбеза Николая Патрушева. Оппозиционер попытался выведать у одного из предполагаемых членов команды, упомянутой в расследовании об отравлении, подробности операции и узнать его мнение о качестве проделанной работы. По утверждению Навального, его собеседником может являться Константин Кудрявцев, который стал единственным из всех героев журналистского расследования, кто взял трубку, и разговор об обстоятельствах происшествия с ним занял 45 минут. Фрагменты беседы появились на канале Навального сегодня, 21 декабря.

Главной причиной неудачи "операции в Томске", стала, по по мнению собеседника Навального, экстренная посадка самолета в Омске, а вторая по значимости причина - своевременные действия медиков скорой помощи, вколовших антидот Навальному в аэропорту. Собеседник политика также рассказал о судьбе вещей, изъятых у него в процессе госпитализации: в последний раз он видел их в руках местных силовиков, и одежду неоднократно обрабатывали раствором, чтобы устранить следы вещества.

Напомним, отравление случилось в Сибири 20 августа и привело к коме Навального. Согласно материалам международного журналистского расследования, за Навальным следом несколько раз ездила по России команда медиков и химиков, связанных с ФСБ. Президент Владимир Путин назвал расследование легализацией материалов американских спецслужб и признал факт слежки за Навальным, объяснив ее связанностью политика с иностранной разведкой. Лидеры стран Евросоюза утверждают, что россиянина отравили ядом из группы нервно-паралитических веществ "Новичок".