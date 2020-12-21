Мэр Екатеринбурга переходит на работу в областное правительство

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский уходит в отставку и займет пост первого заместителя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, пишет "Интерфакс" со ссылкой на департамент информполитики губернатора. Он займет место Алексея Орлова, которого, в свою очередь, уже перевели сегодня, 21 декабря, на работу в мэрию Екатеринбурга.

Окончательное заявление об отставке, как пишет региональное издание URA.ru, Высокинский сделает в день заседания свердловского ЗакСа, которое назначено на завтра, 22 декабря.

Отметим, что прямые выборы мэра в Екатеринбурге отменили в 2018 году. Таким образом, Высокинский стал первым мэром уральской столицы, избранным депутатами горсовета. Протестуя против этой законодательной реформы, предшественник Высокинского Евгений Ройзман досрочно сложил с себя полномочия.