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18:43

Беглов: Очень важно, чтобы врачи продолжали выдавать бесплатные препараты и после Нового года

фото ЗакС политика Беглов: Очень важно, чтобы врачи продолжали выдавать бесплатные препараты и после Нового года

Петербургский губернатор Александр Беглов подвел "коронавирусные" итоги недели, отметив заботу города об обеспечении амбулаторных пациентов бесплатными препаратами. Он напомнил, что на эту цель из городского бюджета добавили 321 млн рублей.

"Это больше, чем город получил на те же цели из федерального бюджета. Федеральные средства позволили закупить препарат на период до конца декабря, но число петербуржцев, болеющих коронавирусом на дому, не снижается. Очень важно, чтобы врачи продолжали выдавать пациентам препараты и после Нового года", - рассудил он в авторской программе на "Радио России - Петербург".

Кроме того, губернатор обратил внимание слушателей на перевыполнение плана по прививочным пунктам. Если первоначально в планы чиновников входило открытие 50 таких объектов, то сегодня речь идет уже о 70 пунктах, причем все они должны открыться до конца года. Наконец, к числу достижений в борьбе с инфекцией Беглов отнес закупку 35 автомобилей для посещения участковыми врачами амбулаторных больных и выделение 40 млн рублей городской станции скорой помощи на закупку пульсоксиметров.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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