В планы Смольного входит ежегодное благоустройство 12 общественных пространств

Петербургский губернатор Александр Беглов обсудил с членами правительства дорожную карту из 60 мероприятий, исполнение которой позволит повысить качество городской среды. Этот показатель, рассчитываемый Минстроем, один из важных маркеров, позволяющих судить об эффективности региональных властей в целом, передает пресс-служба Смольного. По итогам прошлого года из 360 баллов Петербург набрал 243, заняв второе место по стране. Но это, по мнению Беглова, не предел.

"Нам есть над чем работать. У петербуржцев должна быть комфортная среда, возможность реализовать себя, посещать учреждения культуры, заниматься спортом. С помощью дорожной карты мы должны определить новые точки роста, которые помогут нам сделать наш город еще более комфортным", - сказал он подчиненным.

Ожидается, в частности, что как минимум 12 общественных пространств каждый год будут благоустраиваться. Кроме того, для маломобильных граждан оборудуют свыше 96% всех объектов с зелеными насаждениями. Наконец, к 2024 году запланировано создание 36 новых туристических маршрутов. для маломобильных граждан оборудуют свыше 96% всех объектов с зелеными насаждениями.

Фото: пресс-служба Смольного

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.