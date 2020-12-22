Минпросвещения: На COVID-карантин в России закрыты 87 школ

На карантин из-за вспышек ОРВИ и COVID-19 в России на сегодняшний день переведены 87 школ в 28 регионах, приводит ТАСС данные Министерства просвещения.

Соответственно, пока что пандемия вынудила перейти на удалённый формат обучения 0,22% от всех школ в стране. С начала декабря численность учебных заведений, находящихся на карантине, держалась в диапазоне от 0,2% до 0,3%.

По состоянию на 21 декабря в Петербурге на полный дистант ушёл 361 класс. Всего на удалёнку отправлены 8 642 местных школьника (1,6 % от общего количества обучающихся).

Временно для приёма детей закрыта 21 группа в детсадах.

При этом в Смольном ранее сообщали о снижении количества классов, ушедших на карантин.