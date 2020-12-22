В РФ - почти 29 тысяч новых случаев COVID-19: Петербург "завис" на отметке в 3,7 тысяч

Согласно обновлённой суточной статистике, предоставленной оперативным штабом, за минувшие 24 часа коронавирусную инфекцию подхватили 28 776 россиян, проживающих в 85 регионах.

Соответственно, на сегодняшний день COVID-19 с начала пандемии заразились 2 906 503 человека.

За последние сутки не смог справиться с инфекцией и скончался ещё 561 пациент, общее количество умерших от вируса граждан достигло отметки 51 912 человек.

Излечились при этом 24 158 заражённых, всего победили заболевание 2 319 520 человек.

Москва вновь лидирует по суточному приросту инфицированных - плюс 7 237 случаев. Следом идут Петербург - 3 760, Московская область - 1 498, Нижегородская область - 503.