Госдума одобрила создание платных вытрезвителей

Депутаты нижней палаты парламента окончательно одобрили проект закона, согласно которому в Россию вернутся вытрезвители - правда, услуги там будут предоставляться не на государственной основе, а платно.

Инициатива обретает легитимную силу 1 января 2021 года.

Вытрезвители будут функционировать на базе государственно-частного партнерства - подобная форма "взаимоотношений" позволит взимать плату с клиентов данных заведений.

Общие правила организации работы вытрезвителей определит российское правительство.

Напомним, вытрезвители были упразднены в 2011 году в ходе реформы МВД. Их функции возложили на медицинские учреждения.