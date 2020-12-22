В Петербурге за год выросли стоимость жилья и спрос на ипотеку

За первые 10 месяцев 2020 года в Петербурге выдали ипотечные кредиты на сумму порядка 214 млрд рублей, заявил на заседании городского правительства 22 декабря председатель комитета по экономической политике Валерий Москаленко.

По его словам, это почти на 40% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Рост спроса председатель комитета объяснил снижением средней ставки по ипотеке с 8,8% до 7,3%.

Большая доступность ипотечного кредитования отразилась на стоимости квартир. Если в первом квартале 2020 года квадратный метр жилья обходился в 119 тысяч рублей, то в третьем - уже 129 тысяч. В текущем году в Петербурге построили более более трех миллионов квадратных метров, отметил Москаленко.