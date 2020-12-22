В Роскомнадзоре считают YouTube главным распространителем фейков

Второй по посещаемости в мире сайт, видеохостинг YouTube, лидирует среди зарубежных интернет-платформ по количеству фейков в 2020 году, полагают в Роскомнадзоре.

При этом большая часть тиражируемой недостоверной информации связана с пандемией коронавирусной инфекции.

"60% фейков связано с темой вируса COVID-19", - приводит заявление надзорного регулятора РИА "Новости".

Напомним, в начале декабря в Госдуме отсекли возможность блокировки YouTube в России, однако это не мешает отдельным политикам заявлять о важности ограничения доступа к хостингу.

Распространение заведомо ложных сведений о COVID-19 в стране наказывается штрафом. Для СМИ и юридических лиц наказание может быть весьма жёстким - вплоть до 5 млн рублей.