Участника нападения на Буденновск в 1995 году осудили на 12 лет колонии

Южный окружной военный суд приговорил участника нападения на Буденновск в июне 1995 года Аслана Даудова к 12 годам лишения свободы, сообщили в Генпрокуратуре.

Даудов признан виновным по статьям об участии в банде, захвате заложников, теракте, предумышленном убийстве двух и более лиц, в том числе сотрудников правоохранительных органов. Суд установил, что он в составе банды Басаева участвовал в вооруженном нападении на жителей Буденновска. Тогда 14 июня 1995 года погибли 129 человек, свыше 300 получили ранения, более 1,5 тысячи были захвачены и удерживались в заложниках.

Отбывать назначенный ему 12-летний срок Даудов будет в колонии общего режима. Ранее за участие в нападении на Буденновск к длительным срокам заключения были приговорены более 30 человек, расследование и розыск других участников до сих пор продолжается.