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13:52

В Петербурге обманутому дольщику удалось отсудить 1,5 млн рублей неустоек

фото ЗакС политика В Петербурге обманутому дольщику удалось отсудить 1,5 млн рублей неустоек

Купившему квартиру в долгострое петербуржцу удалось добиться выплаты 1,5 млн рублей неустоек, проинформировали в управлении ФССП.

При этом изначальная стоимость приобретённого жилья составляла 9,5 млн рублей.

Решение о выплате неустойки принял суд. После приставы заблокировали необходимую сумму на счетах застройщика и перевели её горожанину.

"Взыскатель заключил договор купли-продажи в строящемся доме на Варшавской улице с застройщиком. Мужчина выплатил полную стоимость квартиры в размере почти 9,5 миллиона рублей. Строительная компания не успела сдать объект в срок, и согласно решению суда должна была выплатить неустойку, штраф и компенсацию морального вреда", - указано в послании ФССП.

Добавим также, в ноябре петербургский глава Александр Беглов всё же посетил стойплощадку, где держали голодовку обманутые дольщики ГК "Норманн". Вскоре после его визита рабочие всё же вышли на достройку проблемных объектов.


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