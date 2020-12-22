Дрозденко пообещал обойтись без "новогоднего" локдауна в Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что в новогодние праздники не планируется вводить локдаун из-за эпидемии коронавируса, передает РИА "Новости".

"Локдауна в Ленинградской области не будет ни под Новый год, ни в Новый год. Более того, мы даже приняли решение, что все точки общепита, расположенные на базах отдыха, в гостиничных комплексах, пансионатах на территории Ленинградской области, мы им разрешили работать до двух часов ночи, чтобы постояльцы могли встретить праздник в комфортных условиях", - сказал Дрозденко.

По его словам, в новогодние праздники в регионе ждут большое количество гостей – больше, чем в прошлом году.

"Хотя в прошлом году у нас были рекордные цифры по количеству туристов, которые приехали отдыхать в Ленинградскую область. Это, конечно, жители Петербурга, но и других регионов. В этом году цифра будет на 70 процентов выше. Надеюсь, что мы справимся", - добавил Дрозденко.

По данным оперативного штаба, на 22 декабря в Ленобласти коронавирусом болеют 2 011 человек. В день регистрируется более чем по 200 новых случаев заражения.