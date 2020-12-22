Власти Петербурга хотят поднять рождаемость за счет уменьшения абортов

На заседании правительства Петербурга 22 декабря обсудили тему абортов. Вопрос поднял присутствовавший по видеосвязи депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия").

Он поинтересовался у председателя комитета по социальной политике Александра Ржаненкова, уделяется ли внимание этой проблеме в рамках государственной программы "Десятилетие детства".

"Печальная статистика по абортам печалит большинство нормальных людей", - заявил Милонов.

Ржаненков признал актуальность проблемы.

"Мы на протяжении последних лет тщательным образом занимались [проблемой абортов] вместе с комитетом по здравоохранению, с общественными организациями. С тем, чтобы максимально использовать этот ресурс для повышения рождаемости в городе", - заявил глава комитета.

По его словам, ведутся информационные мероприятия, в рамках которых госслужащие и общественники беседуют с женщинами в женских консультациях.

"Это тот резерв, который мы считаем эффективным для повышения рождаемости", - отметил Ржаненков.

Согласно озвученной на заседании информации, за первые 10 месяцев 2020 года в Петербурге родились 106 тысяч детей. Это на 3 тысячи меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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